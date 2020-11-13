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日爆第三波疫情

2020-11-13 列印
　　全球有逾五千二百二十萬人確診新冠肺炎，逾一百二十八萬人不治。繼歐洲後，亞洲疫情反彈，日本單日新增一千六百多宗確診，創單日新高，其中東京都新增三百九十三宗個案，是三個多月來新高。北海道單日破紀錄有近二百四十宗染疫。日本醫師會認為，第三波疫情已爆發。

　　全球第二多人確診的印度，單日再多約四萬八千人染疫，首都新德里的病例急增。專家認為，北部地區氣溫下降，加上空氣污染達到危險水平，可能加重疫情。同時，南韓單日新增一百四十三宗個案，連續五天單日新增過百宗確診，主要集中在首都圈地區。當地防疫部門警告，若疫情持續，會收緊社交距離限制措施。

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