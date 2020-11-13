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尼國領館職員中招 入境未申報曾有病徵

2020-11-13 列印
　　昨天公佈的二十三宗確診個案中，有十六宗為輸入個案，連續兩天維持在雙位數。尼泊爾駐港領事館一名職員染疫，領事館即日起停止服務直至另行通知。該名三十歲女職員為免檢疫人士，抵港前出現病徵，周一抵港後曾返回紅磡紅磡都會軒一座住所。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，她填寫健康申報表時不認為自己有病徵，因而沒有申報，但確診後，她才醒悟之前曾有病徵。

　　此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，針對重複出現多名患者的航空公司，延長其停飛香港時間，首次禁飛十四日，第二次則應禁飛一個月，否則不斷出現輸入個案。

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