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港澳辦斥泛民議員與中央對抗

2020-11-13 列印
　　港澳辦批評泛民議員總辭，是再次表明與中央對抗的立場，但港澳辦讚揚一部份被標籤為反對派的議員，沒有被綁架上總辭的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，認為是明智之舉值得肯定。

         雖然泛民議員昨天總辭，但熱血公民鄭松泰和醫學界的陳沛然兩名非建制派議員則表明會留任。

　　多名港區全國人大代表支持定出議員資格的框架。人大常委譚耀宗認為，《國安法》已要求所有公職人員效忠特區及《基本法》，政府日後如就《基本法》一○四條進行本地立法，將區議員包括在內，是較全面的做法。

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