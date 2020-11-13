  • 2020年11月13日 星期五
  • 22º
  • 52%
熱門： DQ4議員幼稚園新冠肺炎的士城大

日報新聞 > 港聞

外交部：旅遊氣泡仍須研究

2020-11-13 列印
　　港人最快本月二十二日經「旅遊氣泡」協議踏足新加坡。在北京，外交部副部長羅照輝表示，注意到新加坡和香港達成有關安排，內地目前不主張放開境外旅遊，認為「旅遊氣泡」仍須認真研究。羅兆輝說中國在疫情放緩時候，一直在探討恢復與跨國人員往來，儘管中方境內旅遊國慶節期間比較火熱，但境外遊還是要慎重。

　　至於近日香港又有源頭不明個案，被問到會否影響推展「旅遊氣泡」，旅遊業議會主席黃進達回覆說兩地協議時規定旅客須接受檢疫，認為有關邊境防疫措施能做好把關。旅遊界議員姚思榮亦指，若本港疫情惡化，新加坡政府也會有顧慮，認為應謹慎觀察疫情發展，不應過早否定氣泡的執行性。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd