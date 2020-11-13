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電腦通訊節避疫延至一月舉行

2020-11-13 列印
　　受本地疫情影響，原定今年八月舉行的香港電腦通訊節，延至明年一月二十一至二十四日，在香港會議展覽中心舉行。香港電腦商會表示，若因疫情要取消展覽，會向參展商退回九成租金，餘下一成連同大會贈送的一成租金，可用於明年舉行的電腦通訊節攤位租金。

　　香港電腦商會又指，屆時將採取適當防疫措施，包括規定佩戴口罩、設置紅外線體溫檢測站及提供酒精搓手液等。電腦節希望為業界帶來曙光，亦為市民提供消費好去處，每位現場購票人士有機會獲贈現金消費券，價值港幣十元至五百元不等。

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