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最像真人型機械人 科學館展出

2020-11-13 列印
最像真人型機械人 科學館展出
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　　香港科學館今日起舉行「機械人的五百年」展覽，透過展出逾百組獨特的機械人藏品，呈現五百年來不同時期的社會環境，如何塑造各具特色的機械人，其中會展出日本機械人「Kodomoroid」（見圖），是目前世上最像真的人型機械人之一。

　　觀眾可與機械人進行互動，以及一睹機械人在科幻小說和電影中的各種造型，科學館亦增設「智能生力軍」，五組機械人在場示範燒焊工件、堆砌磚牆等。

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