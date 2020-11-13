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港鐵會展站平頂

2020-11-13 列印
　　港鐵昨天舉行會展站平頂儀式，港鐵指標誌東鐵線穿越維港延伸至金鐘站的新鐵路段工程邁進另一重要里程。會展站平頂亦意味着「紅磡至金鐘段」的土木工程大致完成，站內現正安裝鐵路系統及進行裝修工程，但港鐵沒提及通車日期。

　　會展站是採用三層設計的地底車站，設有兩個車站出入口，連接區內現有的行人設施及附近商廈。車站將成為灣仔北商業區的一部份，為附近商廈、酒店及香港會議展覽中心提供鐵路服務；港鐵指位於灣仔北中心地帶的會展站將成為嶄新的接駁點。

　　沙中線工程曾發生多項負面消息，包括紅磡站鋼筋疑被剪短造假事件影響，過海段目標延至二○二二年第一季；會展站工程亦曾受不同事件影響進度。

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