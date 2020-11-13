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美股中段跌119點

2020-11-13 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二九二七八點，跌一百一十九點；納指則報一一八三二點，升四十六點。滙控美國預託證券價格見三十七點六六港元，跌零點六九港元；騰訊則見五百九十六點七一港元，升十九點七一港元。紐約期金報每盎司一千八百七十七點四美元，升十五點八美元；紐約期油則報每桶四十二點一六美元，升零點七一美元。

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