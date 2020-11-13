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「賊王」何東成同黨囚七年

2020-11-13 列印
　　「六大賊王」之一何東成六年前獲假釋出獄，前年五月再於尖沙咀打劫珠寶店，半分鐘內劫走約值五百五十萬元鑽飾，去年已認罪被判監五十六個月。其持雙程證的同黨昨日於高等法院同時承認干犯十四年前另一宗街頭搶劫案，共承認兩項搶劫罪，求情指自己因愚蠢和貪念，跟從別人指示而犯案。法官黃佩琪指五十二歲被告覃樂武有預謀犯案故加刑，兩罪共判處被告監禁七年。

        案情指覃於案發翌日經羅湖返回內地，同月二十六日持雙程證再來港時被捕。覃在警誡會面中承認犯案。警方調查期間發現其指紋與十四年前將軍澳一宗街頭搶劫案的劫匪指紋脗合，被告於警誡下亦承認當年使用另一個身份犯案。

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