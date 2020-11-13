﻿張祺忠形容與妻關係 ﻿﻿子女升中後爭執變多﻿

香港大學機械工程系副教授張祺忠涉嫌以電線勒斃妻子陳慧文，案件昨在高等法院續審。張祺忠出庭自辯，被問及是否曾在二○一八年八月十七日殺害其妻時，張冷靜地回答：「係」，並指案發時正是二人結婚三十周年紀念。張形容婚姻生活大致愉快，只是死者有時堅持己見，要人跟隨她的意思。



現年五十六歲的張祺忠中學時就讀聖保羅書院，及後赴英國攻讀大學。張於一九八七年在英國認識死者陳慧文（Tina），翌年在英國結婚，育有一女一子。



張形容他與太太的婚姻屬「開心」，而在子女就讀中學開始，二人爭執變多，「因為子女開始有主見，好多時同Tina有爭執，Tina就會要求我要同佢企同一陣線，說服啲仔女跟佢咁做，即使我唔同意佢嘅觀點，佢都要我跟佢咁做囉。」張透露二人財政透明，也有投資物業收租。



法醫︰勒頸缺氣致死



此外，法醫科高級醫生林衛國（見圖）出庭供稱，於前年八月二十八日到香港大學黃克競樓七樓初步檢驗死者屍體，死者被發現時捲曲在行李篋內，身穿淺色內衣褲，頸纏兩條末端扭結的電線，當時推斷她已死去約十天。林解釋，頸部是人體非常脆弱的部位，壓住頸項不需太大力氣，勒頸三十秒便會令人失去知覺暈倒，三至五分鐘便會阻塞頸部血管，阻礙充氧血流至腦部，造成大腦缺氧致死。



科學鑑證主任譚卓寧拿着圓長紙筒及電線在庭上示範，以電線繞頸一周，再在頸後交叉扭結，當不斷扭動電線交叉位，電線末段折斷，只留下一個扭結，情況就像扭動綁麵包的金屬條，多番扭結後末段有機會折斷。譚指死者頸後的扭結有機會是這樣產生，但沒有實質證據指扭結是這樣產生。



