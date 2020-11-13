﻿女護清路障遭「私了」﻿﻿區議員助理判囚17周﻿

四十一歲現任區議員助理的女子，去年十月涉夥同多人在旺角「私了」一名欲移走示威者路障的女護士。女子早前承認普通襲擊罪，昨日在西九龍法院因非法集結及普通襲擊兩罪，被判囚十七星期。



女事主何潤姿去年十月十三日到旺角一帶清理雜物，遭現場人士「私了」襲擊，更被噴黑臉部。



裁判官鍾明新判刑時指，雖然沒有證據顯示被告有預謀犯案，事件中也沒有使用武器，但被告的行為目無法紀，拉扯事主的頭髮，具悔辱及攻擊性，須判處阻嚇性刑罰。



四十一歲盧綺敏被控於去年十月十三日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結及襲擊女事主何潤姿。據被告的背景報告內容指，她在案發前在旅行社工作，事後被解僱，現轉為區議員助理。現已感到後悔，希望向事主道歉。



