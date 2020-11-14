﻿第四波疫情恐一觸即發 強制檢測就緒 專家倡的士業先行

本港昨日新增六宗新冠肺炎確診個案，當中兩宗為本地源頭不明個案，分別為前天公佈的威院李炳醫學圖書館職員及六旬退休人士，其餘兩宗為本地關連個案。食衞局局長陳肇始擔心第四波疫情很容易一觸即發，透露研究強制檢測的工作接近尾聲。因應近日有四宗源頭不明的士司機染疫個案，專家及議員均倡強制的士司機接受病毒檢測，業界也表讚同。



兩宗本地關連個案，包括日前染疫七十七歲的士司機的妻子，家住長沙灣海麗邨海暉樓，上周五發病當日到過海麗商場喜兆年酒家，本周二曾到深水埗北河街街市。另一名病人為浸大體育系女學生，是早前確診浸大同系女學生的同學，家住太古城太湖閣，沒有參與Staycation（住宿度假）。她在協恩中學擔任實習老師，本周二發病當日最後一天上班。協恩暫停面授課堂至本月二十四日，全校派樽。



新增六個案 兩宗無源頭



食衞局局長陳肇始昨在立法會衞生事務委員會上，呼籲大眾提高警覺，否則第四波疫情很容易一觸即發，或較第三波更嚴峻。她透露，研究強制檢測的工作接近尾聲，當行政會議通過法例框架後會適時公佈。工聯會議員麥美娟提出，推行強制全民檢測前，應先強制高風險群組、醫護及公務員接受檢測。民建聯亦建議政府加強為的士司機和高危群組等做檢測，並收緊防疫政策。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌擔心已出現第四波疫情，指早前四名確診的士司機來自不同地區，接觸多名乘客，加上司機可能交更及一同用膳，要加強追蹤。若接下來有更多的士司機染疫，而且接受檢測的反應不佳，或要考慮強制檢測。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成向本報指出，為阻止疫情擴散，贊成向業界推行強制檢測，並建議分批推廣至其他運輸及服務業人士，令措施更有成效。他指的士司機屬自僱人士，政府須考慮如何監督司機，並要做好宣傳工作，令同行「聽到強制都唔好有咁大壓力」。的士司機每天都要「入石油氣」，他建議政府派流動檢測車到全港加氣站。



業界倡分階段擴大檢測



此外，運輸署由昨天起至下周三，繼續為的士司機提供新一輪免費檢測服務，四個臨時檢測中心分別設在柴灣、美孚、大埔墟及元朗。



