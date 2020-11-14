﻿張祺忠：被踢落牀發怒 拿電線勒死妻

港大機械工程系副教授張祺忠涉嫌殺妻案昨日續審，張祺忠自辯時交代殺人經過，透露全家當日因廁所問題起爭執，其間妻子陳慧文用腳將其踢落牀，他因怒火中燒，拿電線將妻子箍死，其間腦海一片空白。案件將在下周一再續。



張祺忠指二○一八年八月十六日晚上，女兒Nancy晚上約十點回家，因廁所清潔問題與妻子爭執。十點半後，張祺忠外出與學生商討收生事宜，直至晚上十二時前才回家，但當時Nancy已離家出走。張祺忠其後回到睡房，發現妻子指Nancy買的橙汁變質，用手機錄音向Nancy抱怨。張祺忠當時批評妻子：「你做咩鬧個女啊，頭先你都搞到個女咁夜出咗街啦，你係咪想鬧到佢以後都唔返嚟？」



兩人經常吵架



但妻子反駁指：「你頭先見到個女打我，做咩唔制止佢啊！你點做老竇㗎你！」二人一度爭持不下，妻子更突然說：「走啦你！」便將張踢下牀。張當時想離開睡房，於是伸手到牀下底取拖鞋，卻取得電線。他形容當時心想「咁多嘢講啊嗱」，隨即拿着電線返回牀上，雖然妻子一再喝令他離開，但張一直用電線從後箍妻子的頸。



張指自己當時腦海一度空白，到有記憶時，「Tina個頭同身耷低咗」，他嘗試解結，但發現妻子毫無動靜。張形容當時「好驚」，亦覺得無地自容，但為了「唔想俾人知」他殺了人，遂將屍體放進行李箱。



張亦承認與妻子常吵架，妻子有時叫他「食屎啦你」，尤其是在子女面前說出時令他感到侮辱。此外，妻子不時要求張開支票，包括在前年五月指張每月約十萬元的薪金，有一半屬於她，要求開一張六百七十萬元的支票。