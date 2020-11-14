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國泰港龍上月載客 大跌98.6%創新低

2020-11-14 列印
■國泰上月運載率為一成八，創歷年新低。
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　　國泰昨公佈，國泰航空與國泰港龍（已於上月二十一日停運），在十月份合共載客三萬八千五百四十一人次，較去年同月下跌百分之九十八點六。十月份平均每天只運載一千二百四十三名乘客，運載率為約一成八，創歷年新低。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指出，十月份的客運運力自五月以來首次錄得按月下跌，僅為正常水平的百分之八點四，而九月份約為百分之九。

　　林紹波稱，集團在整個夏季較依賴的留學生需求，客運一如所料由十月初逐漸回落，加上歐洲多國疫情惡化，導致往來英國及歐洲大陸的航班需求急劇下降。就香港及新加坡落實「航空旅遊氣泡」，他指專屬航班將於本月二十二日啟動，「氣泡」為香港恢復正常的國際航空交通，踏出令人鼓舞的第一步。

　　此外，天星小輪有限公司總經理何龍偉表示，天星小輪第三季客量下跌六成，面對很大經營壓力，料今年虧損超過四百五十萬元。

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