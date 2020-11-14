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九巴班次復常 客量仍跌一成

2020-11-14 列印
　　九巴表示，受疫情影響，七月及八月的客運量下跌超過四成，現時巴士班次大致回復正常，客量下跌近一成，但涉及機場路線的龍運巴士，客量下跌近五成。公司經營環境困難，但希望盡量做到不裁員、不減薪及不放無薪假。

        九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，按照九巴現時的財務能力，不能全面減車費，但會推出不同的優惠，包括計劃在商場設立更多的優惠站等。　　

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