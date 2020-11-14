﻿特朗普突簽行政命令﻿ ﻿禁國民投資31中國公司﻿

拒絕承認美國總統大選落敗的特朗普，昨日簽署行政命令，禁止國民在明年一月十一日起投資三十一間涉嫌與解放軍有聯繫的中國公司，包括中移動及中電信等。中國外交部批評美方無理打壓中方的企業。受消息影響，中資電訊股昨急跌，有股評人預料命令只會帶來短期波動，如有關公司具潛力，投資者不妨趁低吸納。



指與解放軍有聯繫



特朗普簽署行政命令，禁止國民投資三十一間涉嫌與解放軍有聯繫的中國公司，涉及航天、造船、建築及電信科技等領域，不少是國有企業，且在內地、香港或紐約上市，包括中移動、中電信、中航工業等。措施將在明年一月十一日生效，國民屆時不可買入上述公司的股票、基金等金融產品。已持有有關股票者，則須在明年十一月十一日前拆售。



白宮聲明批評，中國近年強逼民營企業支援國家軍事行動，利用美國資本發展軍事情報系統，持續威脅美國本土及海外軍隊。



港恒指昨收報二萬六千一百五十六點，跌十二點；受消息影響，中資電訊股及基建股急跌，中聯通跌逾百分之六，報四點九八元；中移動跌百分之五，報五十元；中電信跌逾百分之七，報二點四九元。



在北京，外交部發言人汪文斌表示，美國政府一直惡意詆毀中國軍民融合，敦促美方停止禁制投資行動。美國下一屆總統宣誓將於明年一月二十日舉行，路透社引述民主黨總統當選人拜登的團隊，拒絕評論會否在上任後取消命令。



訊匯證券行政總裁沈振盈預料，命令會對有關公司的股價造成短期波動，但不會是長線壓力，形容只要公司有潛力，即使沒有美國投資者，亦會得到歐洲或內地資金，建議市民如有心水股，不妨趁低吸納。安柏環球投資總監梁偉民認為，拜登上任後取消措施的機會亦較高。



