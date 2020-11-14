﻿特朗普突簽行政命令﻿ ﻿禁國民投資31中國公司﻿

指與解放軍有聯繫
特朗普簽署行政命令，禁止國民投資三十一間涉嫌與解放軍有聯繫的中國公司，涉及航天、造船、建築及電信科技等領域，不少是國有企業，且在內地、香港或紐約上市，包括中移動、中電信、中航工業等。措施將在明年一月十一日生效，國民屆時不可買入上述公司的股票、基金等金融產品。已持有有關股票者，則須在明年十一月十一日前拆售。
白宮聲明批評，中國近年強逼民營企業支援國家軍事行動，利用美國資本發展軍事情報系統，持續威脅美國本土及海外軍隊。
港恒指昨收報二萬六千一百五十六點，跌十二點；受消息影響，中資電訊股及基建股急跌，中聯通跌逾百分之六，報四點九八元；中移動跌百分之五，報五十元；中電信跌逾百分之七，報二點四九元。
在北京，外交部發言人汪文斌表示，美國政府一直惡意詆毀中國軍民融合，敦促美方停止禁制投資行動。美國下一屆總統宣誓將於明年一月二十日舉行，路透社引述民主黨總統當選人拜登的團隊，拒絕評論會否在上任後取消命令。
訊匯證券行政總裁沈振盈預料，命令會對有關公司的股價造成短期波動，但不會是長線壓力，形容只要公司有潛力，即使沒有美國投資者，亦會得到歐洲或內地資金，建議市民如有心水股，不妨趁低吸納。安柏環球投資總監梁偉民認為，拜登上任後取消措施的機會亦較高。