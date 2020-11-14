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可持續發展委會倡邁向淨零碳排放

2020-11-14 列印
　　可持續發展委員會昨向政府提交有關長遠減碳策略的報告，指考慮收集到的意見後，認為香港應在二○五○年或之前逐步邁向淨零碳排放。對於有意見反對從內地輸入更多核電或再生能源的「區域合作」建議，委員會主席李國章認為不應考慮政治因素，凡涉及內地的事都不做。

　　報告指香港在制定減碳策略時，應促使社會作出徹底性的轉變邁向低碳生活、加快轉用零碳能源、推動交通系統的低碳轉型、發揮綠色及可持續金融對低碳轉型的作用，以及在減緩、適應及應對氣候變化方面尋找更多創新方法。環境局局長黃錦星對報告表示感謝，指政府會仔細考慮報告的各項建議，並在稍後作出回應。

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