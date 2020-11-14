報告指香港在制定減碳策略時，應促使社會作出徹底性的轉變邁向低碳生活、加快轉用零碳能源、推動交通系統的低碳轉型、發揮綠色及可持續金融對低碳轉型的作用，以及在減緩、適應及應對氣候變化方面尋找更多創新方法。環境局局長黃錦星對報告表示感謝，指政府會仔細考慮報告的各項建議，並在稍後作出回應。
可持續發展委會倡邁向淨零碳排放
報告指香港在制定減碳策略時，應促使社會作出徹底性的轉變邁向低碳生活、加快轉用零碳能源、推動交通系統的低碳轉型、發揮綠色及可持續金融對低碳轉型的作用，以及在減緩、適應及應對氣候變化方面尋找更多創新方法。環境局局長黃錦星對報告表示感謝，指政府會仔細考慮報告的各項建議，並在稍後作出回應。
第四波疫情恐一觸即發 強制檢測就緒 專家倡的士業先行
本港昨日新增六宗新冠肺炎確診個案，當中兩宗為本地源頭不明個案，分別為前天公佈的威院李炳醫學圖書館職員及六旬退休人士，其餘兩宗為本地關連個案。食衞局局長陳肇始擔心第四波疫情很容易一觸即發，透露研究強制檢...
2020-11-14
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中國載人潛水器奮鬥者號 潛萬米馬里亞納海溝打卡
繼中國載人潛水器奮鬥者號周二成功在馬里亞納海溝「坐底」，奮鬥者號昨日再深潛到過萬米深的馬里亞納海溝。期間潛航員更首次進行在海底的電視直播，並跟深海著陸器滄海號互拍「打卡」。 內媒報道指，這次奮鬥者號與...
2020-11-14
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美選務官：中國外交部祝賀拜登勝選
美國大選仍未完成點票，日前特朗普聲稱，自己遭「刪票」及「改票」，不過投票系統公司與賓州州務院已否認，而聯邦與各州高層選務官員指，沒有證據顯示大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊的情況。中國外交部昨日宣...
2020-11-14
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壹號雲頂盡享翠綠山景
壹號雲頂位處沙田銅鑼灣山山頂，私隱度高，是次走訪四房雙套大單位，面積1954方呎，設有逾10呎高樓底，戶主曾斥資逾300萬豪裝，以雪白為設計主題，更顯高曠明亮，外享翠綠山林景致。 由新地發展的壹號雲頂...
2020-11-14
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美團大熱「染藍」 太古A遭踢出恒指
恒指公司昨日收市後公佈季檢結果，恒指成份股由原本的50隻增至52隻，焦點新經濟股美團（3690）眾望所歸成功「染藍」，內需股百威（1876）和安踏（2020）出人意料成為藍籌新貴，惟老牌藍籌股太古A（...
2020-11-14
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死亡F組
除了在歐洲國家聯賽同組，葡萄牙和法國明夏歐洲國家盃亦一起編入死亡F組，同組還有另一勁旅德國及周四確定晉級的黑馬匈牙利（圖）。後者上屆決賽周爆冷躋身十六強，周四歐國盃附加賽出線途徑A決賽主場2:1反勝冰島，令F組更添暗湧。
2020-11-14
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追加新功能 全片幅無反減磅吸客
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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港姐五強 企硬唔P圖唔美白 34D何泳芍做有瑕疵天然美女
2018年參選港姐時，何泳芍（Honey）憑34D「心形胸」與Fit爆小麥色Body深得網民歡心，惜最終五強止步，輸給陳曉華。早前，更傳因「樣衰」而被飛出節目《學是學非》！常說「一白遮三醜」，由細到大...
2020-11-14
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好好過日子——親疏有別
關於疫情的新規定是從廣東和澳門回港的香港人可以免去十四天隔離期。但香港人在全國各地工作，比如要經常往返上海香港工作的香港朋友聽了特區政府這個新規定，就覺得很徬徨。 這一年來，需要經常往返香港和內地工作的朋友，最頭痛的是這十四天的隔離期。本來他們每星期往返，後來改到兩個月往返一次，兩頭都要隔離十四天，一來一往就是二十八天。也就是說，即使兩個月往返一次，前後也要花三個月時間。 有個朋友從倫敦回來，隔離十四天，在香港一個星期之後又要飛上海，又隔離十四天。在上海工作了十天，因為香港有個展覽在半個月之後開展，必須參加，所以又急急趕回來，到第十五日出國，剛剛趕上展覽。前後隔離三次，一個...
2020-11-14
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頭號目標——緻寶駒贏馬良機
上期曾提到，有些血統的馬會偏向遲熟，所以一般在第二季的演出會較好，若然在首季已嶄露頭角，則次季更要跟進。同樣邏輯也適用於某些馬房的馬。以賀賢為例，他部署自購馬的手法較緩進，一般在首季都只會寓賽於操順帶...
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