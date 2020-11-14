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元朗破賣淫集團　拘主腦女人蛇等106人

2020-11-14 列印
　　警方在元朗進行反黑行動，針對犯罪集團安排內地女子，偷渡來港賣淫，並提供「一條龍」服務，於上月十八日至本月十一日拘捕共一百零六人，包括色情場所的負責人及女「人蛇」等，當中五人有黑社會背景，涉及經營色情場所、無牌賣酒及協助和教唆非法入境等罪行。警方檢獲十六萬元現金及大量與賣淫有關的物品，不排除有更多人被捕。

　　警方指出，有犯罪集團於內地招攬賣淫女子，先安排她們到珠海及深圳等地，再經水路偷渡來港賣淫。當該批內地女子抵港後，集團會分配她們到不同場所賣淫，更會提供「一條龍」酒店預約性服務，如會於網站登廣告吸客，安排客人、酒店房、膳食及賣淫工具。



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