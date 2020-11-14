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﻿記協周日遊行 未獲豁免限聚令

2020-11-14 列印
■記協申請周日遊行，不獲張建宗豁免限聚令。
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        記協申請周日在港島遊行，抗議港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因車牌查冊被捕，但警方發出反對通知書。上訴委員會昨日聆訊後，一致決定有條件批准遊行，但要求記協取得政務司長張建宗在限聚令下的豁免，不過，政務司司長辦公室在深夜回覆，指未能確立該遊行符合防疫規定中的條件，拒絕批准豁免限聚令。

　　記協遊行一度暫獲批准，但條件苛刻，只批准記協會員、傳媒工作者及大專院校新聞系師生參與，並須實名制及預先報名，不讓公眾參加。

　　政務司司長辦公室深夜回應，指本港疫情嚴峻，有惡化趨勢。為保障公眾健康，衞生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集的活動。就記協所提供的資料，政府未能確立擬進行的遊行符合第599G章相關條文的條件。
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