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港澳導遊可在橫琴免試執業

2020-11-14 列印
　　珠海昨日頒佈《珠海經濟特區港澳旅遊從業人員在橫琴新區執業規定》（《規定》），由下月一日起，港澳導遊可到珠海橫琴新區免試執業，為全國首部支持港澳旅遊從業人員跨境執業的地方法規。

　　《規定》實施後，持香港及澳門有效導遊證或領隊證的兩地居民，毋須參加全國導遊資格考試，可直接向橫琴新區相關部門申請備案，經培訓、認證後領取專用證件，即可在橫琴新區範圍內提供旅遊服務。

　　香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生稱，仍有待當局制定社保、稅項、檢疫等細節。

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