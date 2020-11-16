餐廳慶生派對 疑燃點蠟燭釀禍 油麻地唐樓大火七死七危

油麻地一幢商住唐樓昨晚發生火警，該廈一個唐樓單位疑被尼泊爾裔人士闢作餐廳，有人召來十多親友為兒子開生日會，豈料放門口外的蠟燭翻倒燃着隔音板，火勢蔓延燒及氣罐發生爆炸。現場大批住客被困屋內，大部份為南亞裔，有人靠窗戶求救，甚至跳樓逃生。火警中，十八人受傷送院，當中七人送院後傷重不治，包括兩名男女童，另有七人命危。



火警現場為油麻地廣東道五百六十號近西貢街一幢商住唐樓，一梯六伙，當中有很多劏房單位，據了解，大廈住有多名南亞裔人士。消息稱，起火二樓單位為一家尼泊爾餐廳，昨晚有同鄉為幼子開生日會，十多名親友赴會。



至晚上八時三十九分，疑擺放在門外的燃點中蠟燭突然翻倒，燒着旁邊隔音板，火勢迅即蔓延及冒出大量黑煙，室內十多人無法逃生，火勢蔓延燒及氣罐發生爆炸，瞬間火勢猛烈，不斷有滾滾黑煙攻出樓梯間，火舌從窗戶捲起。



當時隔鄰和樓上有不少家庭在房間用膳，見濃煙滲入室內，有人嘗試衝出樓梯間逃生，卻因濃煙折返屋內，有人攀窗揮手呼救。



四人跳窗逃跌傷



起火餐廳內的客人呼叫聲此起彼落，有四人情急下由餐廳攀窗，跳下後巷受傷。消防處出動逾百人員到場救援，用升降台救出五名被困的市民。警員在西貢街口設置封鎖線，並設立臨時指揮中心，街坊在街道遠觀，警員不斷勸喻離開，毗鄰唐樓的住戶則慌忙疏散。



消防員先救出一對男女，之後再救出一婦人及一女童，兩婦孺頭髮焦，滿面熏黑，陷昏迷狀態。之後陸續有重傷者抬出，有人更在路邊待救時震顫，警方暫以保溫毯保護其軀體，一片混亂。



消防員在樓下開喉射水灌救，大約半小時把火警救熄，有十八名男女因燒傷及吸入濃煙送院，當中不少人失去知覺，衣服燒破，皮開肉綻；亦有人面部沾有血迹。傷者陸續從火場抬出，分別被送往四所醫院搶救，惟其中四男三女，包括一名九歲男童及一名十一歲少女不治，另有三男四女情況危殆，其餘兩女情況嚴重，一男穩定及一男出院。死傷者大部分為尼泊爾裔人士，年齡由九歲至四十六歲。



特首林鄭月娥對事件表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者，並做好善後工作，包括調查起火及造成嚴重傷亡的原因。



消防處及警方正就事件調查是否有可疑，並了解起火餐廳是否領有合法牌照。案件現時由西九龍總區重案組調查。



