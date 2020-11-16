遇襲富豪錢峰雷 懸紅千萬緝兇

人稱「錢多多」的內地富豪錢峰雷，上周六與內地男助理離開灣仔皇朝會，準備登上一輛七人車時，突遭四名刀手伏擊，兇徒傷人後乘車逃去。今天四十四歲生日的「錢多多」，在報章登全版廣告，懸紅一千萬元，以獎賞能夠協助警方緝兇的市民，相信是本港歷來私人賞金最高的懸紅。



上周末錢峰雷遇襲後，大腿中刀受傷，一度被送院治療，其後出院，他又自行往養和醫院進一步療傷。消息稱，「錢多多」聲稱沒有與人結怨，當日在灣仔出席活動期間，曾與人一度爭執，未知案件是否與此有關。



「錢多多」的懸紅緝兇廣告指，案中斬他的四名刀手，視法律如無物，挑戰社會安寧及踐踏香港治安及法治。懸紅廣告寫道︰「本人錢峰雷，日前（二○二○年十一月十四日）凌晨於灣仔港灣道皇朝會門口遇襲。該四名中國籍兇徒視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治。我得悉警方正盡力緝兇，現懸紅協助警方緝兇及將兇徒繩之以法。任何人士若能提供可靠消息或證據，如銀色私家車車牌片段等等，可獲獎賞最高港幣一千萬元，或按比例之懸紅金額。若能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及在香港成功定罪，可面議獲得更高賞金。」廣告最後提供有關聯絡電話，市民如有該斬人案消息市民，可以聯絡其代表律師，或向任何一間警署提供資料。



錢峰雷一九七六年十一月十六日生於浙江省寧波市海曙區橫街鎮林村，父母為普通農民，錢峰雷自小有經營頭腦，曾靠去水稻田間挖田螺賺錢。中學時期，錢峰雷與馬雲是同學，其後發展為好友。錢中學畢業後，透過不同投資項目而發迹，其產業遍佈中國大陸、香港、澳門及東南亞等地，現任環球國際控股（香港）有限公司董事長，同時取得本港身份證，長期留港居住，但港人甚少知其個人背景，僅知他是企業家及大慈善家。



內地網民曾對錢峰雷起底，指他出手闊綽，曾以起薪十萬元招聘管家，擁有命名為「環球號」的私人飛機，出行時有數名保鏢隨同，從不在同一所酒店下榻超過一晚；網民指，錢峰雷的座駕動輒要數百萬，包括可防彈的名車Maybach，該車車牌為「A88888」。