「強檢」刊憲 醫生可向病人發指示

強制檢測的法例框架昨日正式刊憲，當局可對特定群組人士進行強制檢測，同時，條例亦允許醫生向懷疑受感染的病人發出書面指示，要求其接受檢測。西醫公會會長楊超發表示，過往如要求病人檢測，他們大都猶豫，最後亦只有一半人遵從要求。但昨日幾乎所有病人都願意檢測，認為當局的措施改變病人的想法，使他們更願為公共衞生着想。楊超發希望與當局商討措施的執行細節，例如醫生如何撰寫書面指示，以及有否需要上報個案等。



任何人若無遵守檢測公告或指示即屬犯罪，可被定額罰款二千元，並收到強制檢測令，須在指定期間內檢測；不遵從強制檢測令者，可被處以二萬五千元罰款及監禁六個月。



