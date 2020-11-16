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裝修工發病後曾到馬會會所及酒吧

2020-11-16 列印
裝修工發病後曾到馬會會所及酒吧
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　　本港昨日新增十四宗新冠肺炎確診個案，五宗為本地個案，其中一宗是前天公佈的源頭不明個案。該名四十九歲男患者是裝修工人，家住沙田新田圍邨盛圍樓(圖)。他於本月六日出現發燒，上周四（十二日）向私家醫生求診和進行檢測。病人於本月九日最後一天上班，工作地點為跑馬地馬會會所更衣室，亦曾於上月二十四日與朋友到訪尖沙咀金馬倫道一間酒吧。他其中一名密切接觸者就讀油麻地遵理學校。其餘四宗本地關連個案，所有患者都在上周三（十一日）發病，分別住在慈雲山慈康邨康潤樓、大埔廣福邨廣仁樓，以及旺角德豐大廈。

        此外，球在上周六單日新增逾六十五萬宗新冠肺炎確診個案，數字創新高，累計有近五千四百萬人確診新冠肺炎，逾一百三十萬人不治。歐洲多國疫情仍未受控，法國的確診病例突破一百九十五萬宗，總統馬克龍指未來數日將是抗疫關鍵期。

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