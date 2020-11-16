﻿行山客玩命「打卡﻿」 ﻿違法爬海洋公園纜車塔﻿

疫情揮之不去，市民無法外遊，多了人行山遠足，部份人卻「喪玩」不顧自身安全。網上瘋傳一張相片，有行山人士攀上海洋公園纜車塔「打卡」，險象環生。海洋公園指出，過去一個多月至少兩次有行山人士違法攀爬纜車塔，導致纜車暫停營運，緊急檢查。



海洋公園重開後，舉辦「森度遊」，吸引不少港人入園遊玩。fb群組「香港主題樂園員工Secrets」發佈一張相片，相中有市民聚集在海洋公園的纜車塔下，至少兩人攀上纜車塔，單手抓着纜車塔的塔柱，另有數人沿山路爬至塔旁的大石上，纜車在各人頭上緩緩上落；相中亦有人坐在一塊大石上「打卡」。



纜車兩度緊急停駛



發帖者寫道，若有人攀上纜車塔，職員須做安全檢查，纜車才能繼續行駛，加重纜車部同事負擔。他奉勸市民：「行返免費公家路，咪爬纜車塔扮高。」有網民看過照片後，紛紛譴責相中爬塔者自私：「一陣搞到要關道，大家無得玩，太自私。」「害人害己！」亦有網民認為，本來海洋公園的登山纜車救援徑不應對公眾開放。有消息指，相片本月十三日拍攝。



海洋公園發言人稱，上月至今，至少兩次有行山人士進入公園範圍及違法攀爬纜車塔，並兩度要暫停纜車運作及檢查，證實纜車安全後才重新運作。同時，公園亦已於個別纜塔加裝圍網以防公眾人士攀爬，並增加閉路電視覆蓋範圍及加強人手監察。



最高罰款萬元囚兩年



執業大律師陸偉雄表示，闖入纜車運作範圍屬刑事罪行，如危及使用架空纜車或其附近的人的安全，最高可處罰款一萬元及監禁兩年。根據 《架空纜車（安全）條例》，任何人做出對架空纜車構成不安全的行為，一經定罪可被罰款一萬元及監禁兩年。另外，任何人闖入纜車禁區範圍，可被判罰款五千元及監禁六個月。



