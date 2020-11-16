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陳茂波指人大決定有利聚焦議事

2020-11-16 列印
陳茂波指人大決定有利聚焦議事
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　　財政司長長陳茂波發表網誌，指全國人大常委會就議員資格的決定，理順近年「一國兩制」在香港運行與實踐中出現的問題，有利立法會回復聚焦議事，為特區政府集中精力提振經濟、改善民生，解決深層次問題營造空間及創造可能。

　　陳說，香港過去頗長時間在政治方面出現拖拉牽扯、內耗加劇，甚至嚴重癱瘓立法會的運作，令香港多方面發展停滯不前，應對恒常問題已須面對巨大挑戰，要對未來發展作前瞻部署就更是異常困難，強調一國兩制是香港繁榮穩定發展的基石，才能讓香港穩定持續發展。

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