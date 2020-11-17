消委會抽驗35樣本發現 通粉暗藏蟲屍 西式粉麵多含農藥

部份港人「唔湊米氣」，常吃西式粉麵，產品生產過程卻暗藏邋遢。消委會測試市面上三十五款乾通粉、意粉等樣本，發現全部有肉眼看不見的異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等，其中一款通粉的昆蟲屍碎量竟超出美國標準上限一點四倍，食通粉等同「吞屍」；更有二十三款樣本驗出霉曲毒素或除害劑殘餘，小童食用過多有機會引致嘔吐、腹痛和發燒。



消委會測試的三十五款西式乾粉麵樣本，包括螺絲粉、通心粉及長條形意粉，全部都驗出昆蟲「屍碎」。消委會稱，國際間對測試食物中輕質異物的品質檢定方法並無共識，而且由於農產品或會帶有小昆蟲，並可能在加工過程中被研磨成極微細的碎片。國際食品法典委員會認為，農產品難免含微細的輕質異物（包括昆蟲碎片）。



消委會研究結果發現，「日清食品Nissin」出前一丁通心寶含最多昆蟲碎片，共五百四十八塊，較美國食品及藥品管理局的行動水平高出一點四倍。日清食品回應指，該款產品加入麥麩，並將同一批的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信是消委會或將麥麩誤認為昆蟲碎片。



消委會研究及試驗小組副主席雷永昌解釋，意粉主要原料是小麥，在種植和收割時極可能混入昆蟲等異物，而驗出的昆蟲碎片或異物普遍體積都很細小，暫無研究顯示對人體有害，但敦促食物製造商及進口商改善生產環節，加強品質監控。



小童過量攝取會嘔吐腹痛



此外，有二十三款樣本，即六成半含有稱為「嘔吐毒素」的霉曲毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」，但含量低於歐盟設定的上限，成人在一般食用下，不會對健康造成不良影響，但小童攝取過量「嘔吐毒素」，或在半小時內出現噁心、嘔吐、腹痛和發燒等與食物中毒相似的徵狀。



消委會提醒，消費者要揀選包裝完好、無可見異物或霉菌的意粉，亦要留意保質期，避免過量積存，令意粉變質。食安中心就消委會轉介的三十五款乾意粉，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。