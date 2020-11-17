﻿三家庭20人擠餐廳慶生﻿﻿ 蠟燭釀火堵唯一逃生路﻿

慘劇現場為廣東道五百六十二號一棟四層高唐樓的一樓，一梯六伙設計，起火單位昨天仍未解封，消防員、警員、政府化驗所、機電工程署等跨部門人員入內蒐證。
女東主不治 丈夫受傷
初步消息指，單位疑是一間無牌尼泊爾餐廳，事發時約三個家庭舉行生日派對並慶祝尼泊爾傳統的「排燈節」，疑門前蠟燭燒着隔音板引起火警。據了解，餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，意外中四十歲女東主Tamang Binita傷重不治，丈夫則受傷。立法會議員鄭泳舜昨到火場了解稱，對事件感傷心，形容是一場悲劇。
餐廳屬無牌經營
食環署發言人指，根據記錄，廣東道五百六十二號一樓處所並未持有食環署發出的有效食物業牌照。該署去年四月接獲一宗投訴，指該涉事處所懷疑無牌經營食物業，並派員到有關處所作了解，但未發現有無牌經營食物業，及後再未有接獲投訴。
尼泊爾商會主席Prakash指，有三個家庭到肇事餐廳慶祝「排燈節」，按節日習俗，會在門外放置蠟燭，一直排放至屋內。有尼泊爾街坊指，「排燈節」為尼泊爾人及印度人的傳統大節日，像華人過新年，家家戶戶因而會燃點燈火蠟燭迎接神明降臨。
出事唐樓是一九五一年落成，沒任何消防系統。該宗火警慘劇發生於前晚八時許，近二十人在涉事單位慶祝活動期間疑蠟燭燃着雜物起火，釀成七死十一傷（九至四十六歲），其中七名傷者昨日仍然危殆。