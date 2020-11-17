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林鄭視察災場 稱極度哀痛

2020-11-17 列印
　　油麻地無牌餐廳發生十八死傷火警悲劇後，特首林鄭月娥昨早到場巡視，對火警導致多人傷亡表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者、做好善後工作。中聯辦及國務院亦對火災遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬及傷者表示誠摯慰問。

　　此外，民政事務局局長徐英偉昨日在facebook分享一張糖水照片，隨即被網民發現正是火警慘劇發生期間，引來留言批評。徐英偉事後回應指，當時有與落手落腳同事一起做事，又強調「Multitasking冇衝突」。

　　昨日不少市民到起火單位大廈對開路面擺放鮮花悼念，有市民對於事件中有多人死傷感到傷心和可惜。

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