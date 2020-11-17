妻屍多次轉移 張祺忠痛哭：唔想扔咗佢

香港大學機械工程系副教授張祺忠兩年前涉以電線勒斃妻子，否認謀殺罪的張祺忠昨繼續自辯。當被問到何以要將屍體轉移至辦公室時，張祺忠突然聲淚俱下稱「因為我唔想扔咗佢，我唔想扔落海或者垃圾站！」



張祺忠涉於一八年八月十七日殺害其妻子陳慧文（Tina）後，將擺放屍體的藍色行李箱放在兒子房門旁之後，如常與死者胞妹吃早餐，其間訛稱「你家姐好似出咗街喎」，隨後駕車送兒子上班後回家。張坦言「無咩plan」、「見步行步」，遂將屍體轉移至另一個行李箱，並推出人跡罕至的露台。



案發時正值夏天，張擔心屍體會發臭，翌日前往西環購買八塊木板砌箱，連屍帶篋放在箱內，置於露台三天後，將箱轉移至家門外的升降機大堂。張在同月二十日報警指其妻失蹤，一方面要佯裝與子女一起尋找Tina，「但我又扮唔到好焦急嘅神態」，又認為「背棄咗佢哋對我嘅信任，覺得好羞恥」；另一方面張深知閉路電視拍到自己轉移木箱的過程，知道遲早會被拆穿，「避得一陣就一陣啦。」



自言無打算離婚



當張得悉警方會登門蒐證，遂將木箱移至位於黃克競樓的辦公室，張在庭上突然失控哽咽，稱「因為我唔想扔咗佢，我唔想扔落海或者垃圾站！」張又擔心警方會問及木箱，於是特意購買多一批木板，以作解釋，但事件最終被揭發。



高級助理刑事檢控專員萬德豪指，死者Tina為人與張初相識時沒有太大分別，惟張反駁指「佢以前挑剔嘅事無咁多」，但他從沒嘗試改變Tina，通常「等件事過咗去，就完咗。」並不會出言着她停止侮辱，又自言從沒打算與Tina分居或離婚。



