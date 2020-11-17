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澳門市民明年續獲派萬元

2020-11-17 列印
澳門市民明年續獲派萬元
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　　澳門特首賀一誠（見圖）昨天發表《施政報告》，指疫情下澳門經濟嚴重衰退，但當局繼續多項惠民措施，包括現金分享計劃，其中永久性居民每人獲發一萬元，非永久性居民每人六千元。

　　他說，澳門經濟過度依賴旅遊博彩業，其脆弱性在疫情衝擊下更為突出。他對經濟復甦有信心，料明年出現疫苗後，情況會有所好轉，但強調包括香港等地區的遊客仍不能免檢疫赴澳，對澳門經濟大有影響。



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