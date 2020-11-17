  • 2020年11月17日 星期二
  • 23º
  • 84%
熱門： 曾偉權社區檢測上呼吸道感染總辭錢多多

日報新聞 > 港聞

美股中段升411點

2020-11-17 列印
　　疫苗開發再有好消息，美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二九八九一點，升四百一十一點；納指則報一一九○九點，升七十九點。滙控美國預託證券價格見三十九點六八港元，升零點八八港元；騰訊則見五百九十二點九八港元，跌四點○二港元。紐約期金報每盎司一千八百九十二美元，升六點六美元；紐約期油則報每桶四十一點七八美元，升一點六美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd