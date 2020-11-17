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內地學者質疑支聯會違國安法

2020-11-17 列印
　　北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍在《香港商報》撰文，形容支聯會是以「愛國民主」為名義展開的、以香港為基地、勾結外部勢力的「顏色革命組織」，指支聯會一再突破法律，將顛覆性綱領和意圖，轉變為具體抗爭行動，一步步走向與「一國兩制」憲制秩序及國家安全利益相對抗的境地，其相關行為既違反多部本地法律，亦違反《港區國安法》。

　　支聯會主席李卓人批評田飛龍亂畫紅線，並稱難以預料日後會否被控違反《國安法》，但強調支聯會不會放棄五大綱領及爭取民主，亦會在明年繼續舉辦六四晚會。

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