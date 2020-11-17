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快運要求機師空勤減薪

2020-11-17 列印
快運要求機師空勤減薪
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　　國泰航空早前裁員八千五百人，並停運國泰港龍。國泰航空旗下香港快運昨晚宣佈節流計劃，包括要求機師及機艙服務員更改服務條件，機師在完全停飛期間薪酬削減兩成五至四成，當每月飛行時數恢復至七十小時或以上水平，薪酬減幅就調整為約百分之八至十四，而機艙服務員的薪酬下調約一成。香港快運亦向地勤推出第三輪自願性「特別無薪假計劃」，明年上半年放二十日無薪假。

　　行政總裁吳潔文將在明年繼續減薪一成五，總監職級的管理層亦在明年上半年減薪一成五。香港快運表明，若果機組人員不接受新服務條件，現行僱傭合約將會終止，公司將會舉行數場討論會，向相關員工講解詳情及解答疑問。

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