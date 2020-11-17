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八傳媒工會去信林鄭 促加新聞用途查冊

2020-11-17 列印
　　港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指在查詢車輛登記資料期間作出虛假陳述，被警方上門拘捕。八個傳媒工會就事件向特首林鄭月娥致公開信，要求會面，促請其允許傳媒以新聞用途為由進行查冊。

　　香港記者協會、香港攝影記者協會聯同多個傳媒工會就蔡玉玲被捕一事，向林鄭發公開信，指業界擔心記者追查真相時有機會「查冊變入冊」，形容記者透過向政府部門查閱資料作新聞用途，是長久以來的做法，亦彰顯香港是開放自由的社會。公開信要求當局撤銷蔡玉玲控罪，並新增新聞用途作為查冊選項。

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