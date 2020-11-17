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食署要求凍房從業員自願檢測

2020-11-17 列印
　　食環署宣佈，因應內地及其他地方的冷鏈食物包裝上驗出病毒，會將自願檢測服務擴展至凍房從業員。檢測承辦商會盡快聯絡所有持牌凍房負責人，由明天起為其員工安排檢測服務。

　　此外，政府設立的四個社區檢測中心前天啟用，首日有二千三百多名市民接受自費檢測，但安排混亂。檢測中心承辦商之一、華昇診斷中心董事長胡定旭表示會派籌，令安排較首天有秩序，呼籲市民預約。

　　另一承辦商、香港份子病理檢驗中心主任黃利寶表示，四個中心首天運作都出現混亂，主要因為不少市民不清楚檢測中心的目的，前來查詢是否檢測後就可獲得健康碼回內地，要派員向他們解釋。

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