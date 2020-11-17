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八外地輸入病例 本地個案歸零

2020-11-17 列印
　　本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案，本地個案回「歸零」。政府昨天起收緊防疫措施，食肆每枱不可多於四人，酒吧及夜總會等每枱不得多於兩人，堂食時間縮短至午夜。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，料生意會跌至兩成，連工資都不夠支付，強調過往涉及酒吧業的個案寥寥可數。

　　此外，理大發現本港第三波疫情最常出現的GR型病毒株，在九月過後基本上已在香港消失，而上月的本地個案則出現GH型病毒株，與印度及尼泊爾的輸入個案相似，證明上月的本地個案都是源於輸入病例。

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