唐樓大火摧毀三家庭 壽星仔逃出鬼門 父姊燒死母命危

油麻地廣東道唐樓一間樓上無牌餐廳大火，釀成十八人死傷慘劇，三個家庭被摧毀，摯親天人永隔。當晚為三歲兒子開生日會的一家，父親和胞姊葬身火海，母親燒至重傷，目前危殆，壽星仔死裏逃生，僥倖獲救。肇事大廈昨天仍未解封，多名市民攜鮮花到場悼念。



廣東道樓上無牌餐廳一場無情大火，釀成七死十一傷慘劇。據了解，死傷者大部份為親友關係。昨天仍有十名傷者留醫，其中一名女傷者情況轉差命危，令留院危殆傷者增至八人。起火大廈昨日仍未解封，警方及消防員等多個部門人員到場蒐證調查。



七名被火吞噬喪命死者之中，有一名十三歲少女Kritica，她為北角蘇淅公學中一學生，屬非華語生。校方昨日證實她在火警中遇難，其三十八歲任職廚師父親Kandel Youba Raj亦燒死；母親則重傷，入住醫院深切治療病房，性命危殆，三歲的胞弟則獲救。Kritica生前在社交媒體上載一家四口合照，並祝福弟弟三歲生日快樂，如今竟天人永隔。



女死者就讀學校發言人表示，校方對事件感到難過，遇難女生為就讀中一的非華語學生，今年九月入讀，是一名乖巧的學生，準時上學及交功課，與同學關係良好。校方已啟動危機處理小組，社工及教育局心理學家亦有協助。



學校啟動危機處理



另一名八歲男童死者Ram Babel Ryan，據悉為Kritica的表弟，在油麻地佐敦道官立小學讀三年級，成績中等；據了解，其胞弟亦讀同校二年級。校方昨日發出通告稱，火警中其中三名死者與學校有關，指該校一名三年級學生Ram Babel Ryan及其三十八歲父親Nepal Ram Babu，一名六年級生的父親在油麻地火災中不幸逝世，全校師生感惋惜及難過，向他們的家人致以深切慰問，學校亦啟動危機處理小組，並提供支援。



同窗葬火海 女同學悲泣



學校一名女同學表示，有老師講述有學生在火災中喪生時，都忍不住落淚，部份同學亦傷心地哭起來，她對有同學死亡，感到不開心。



昨午二時許，多名死者家屬陸續到葵涌公眾殮房認屍，各人神情哀傷，有人泣不成聲，部份人需要親友攙扶。大火的死傷者均為少數族裔，都是香港人，多名市民昨天帶同鮮花到災場悼念，有市民為蒙難者傷心落淚。