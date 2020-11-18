海關截逾萬走私大閘蟹 破紀錄涉百萬元

品嚐大閘蟹季節接近尾聲，由內地走私大閘蟹來港活動仍然持續。繼上月破獲走私大閘蟹案後，海關上周在文錦渡管制站截查兩部貨車，檢獲約一萬三千隻走私大閘蟹，市值約一百萬元，為海關有記錄以來最大宗的走私大閘蟹案件，涉事兩名司機被捕。



海關上周五在文錦渡管制站截查兩輛入境貨車，經檢查後，在其中一輛貨車上發現一批約一萬三千隻懷疑未列艙單的大閘蟹，與其他已申報的貨物混雜一起，估計市值約一百萬元。



拘兩貨車司機



關員在另一輛貨車上發現一批懷疑未列艙單貨物，包括少量大閘蟹、肉類、家禽、野味、冷凍食品、私煙及藥物，市值約二十萬元；並在該貨車司機身上檢獲約一百五十支懷疑血液樣本試管。



海關調查後，拘捕兩名涉案貨車男司機，分別四十七歲和六十二歲，涉嫌違反《進出口條例》、《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》、《公眾衞生及市政條例》，以及《預防及控制疾病規例》。案中檢獲的懷疑血液試管，已轉交衞生署調查及跟進。



市面來貨經第三地轉口



一家大閘蟹店不願透露姓名的人士指，早年本港驗出內地大閘蟹含二噁英，導致內地不再來貨，今年內地亦沒有直接批准大閘蟹供港，反而經南韓、新加坡、澳門及台灣檢收後，轉運香港，故成本一般較貴。不過，由於有第三地把關檢測，港人反而更有信心食用。



近年不時有內地大閘蟹走私來港。有售賣大閘蟹的網店表示，疫情下市民多了留在家中用膳，故今年大閘蟹銷情不錯。海關上月二十九日在文錦渡管制站截獲一輛貨車，亦檢獲七千七百隻走私大閘蟹及逾七噸冷凍食品。