﻿本地添四無源頭病例﻿﻿當局研強檢的士司機﻿

本地相隔一天錄得零確診之後，昨天再有四人確診或初步確診新冠肺炎，全部源頭不明，包括一名的士司機、一名保安和其父，以及一名工程人員。對於是否需要收緊防疫措施，食衞局正考慮高危群組如的士司機是否需要接受強制檢測。



本港昨天錄得少於十宗初步確診個案，並公佈了三名患者的資料，包括一名源頭不明的七十六歲的士司機，他居於沙田愉田苑愉澤閣，本月十日出現病徵，平日朝八晚九多在九龍區開工，未知有否到機場接載乘客。與男患者同住的一名家人，在何文田旅港開平商會中學工作，暫時未有檢測結果，但學校要關閉清洗。



保安中招 疑更衣室染疫



一名居於葵盛西邨第六座的五十歲男子亦染疫，他在莊士倫敦廣場任職日間保安，周日在梁顯利油麻地社區中心檢測後，結果為初步陽性，十多名同事需要檢疫；與男患者同住的八十二歲退休男子有輕微病徵，結果同是初步陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，該廣場早前亦有一名夜間保安確診，兩人沒有直接接觸，不排除是共用的員工更衣室出現環境污染。



此外，一名從事工程工作的二十九歲男子上周四喉嚨痛，其後到私家診所求醫，周日再到沙田瀝源社區會堂做測試，昨日正式確診，幾名有密切接觸的家人和朋友要檢疫。患者主要在荔枝角瓊林街陸佰中心上班，前日最後一天上班，十多名同事要檢疫，另外他亦會到西環創業商場的地盤視察，四十多位同工要做病毒檢測。



昨天有三宗輸入個案，分別由土耳其、德國和英國抵港。另一方面，政府由今日起收緊獲豁免人員的防疫安排，所有外國領館及機構人員抵港前，需持四十八小時內有效的陰性檢測結果；抵港後再檢測；不可乘坐公共交通工具離開機場；及於來港後第十二天提交深喉唾液樣本再化驗等。



