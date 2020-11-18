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社區檢測收費 胡定旭指可調低

2020-11-18 列印
社區檢測收費 胡定旭指可調低
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　　四間社區檢測中心投入服務後，公眾反應熱烈。負責元朗市東社區會堂檢測中心的華昇診斷中心董事長胡定旭稱，現時中心每日最高檢測量為一千四百個，每名市民收費二百四十元，價錢合理，因現時在深圳做一次檢測，也要近二百元人民幣。至於檢測費可否再減，胡定旭認為，如果檢測量很多，價錢可望有一些下調空間。

　　對於有人批評中心運作首日出現混亂，胡解釋，由於中心的走廊狹窄，職員要分兩條隊，每十名已預約市民進入中心，才讓兩名即場登記的市民進入，導致一些即場登記的市民投訴太慢。他說按照星期一的情況，來檢測或取報告的市民，基本上不必等候，抵達即可內進。

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