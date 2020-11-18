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港與11國商旅遊氣泡 僅星洲達協議

2020-11-18 列印
　　立法會經濟發展事務委員會昨午召開會議，討論由下周日起推出的「星港旅遊氣泡」，有議員質疑旅遊氣泡對本地旅遊業界幫助不大，以及與其他國家或地方商討旅遊氣泡的進度，商經局局長邱騰華回應說，港府至今與十一個國家初步接觸，除新加坡達成協議外，未有其他地方新協議，但會繼續商討，不限於任何時間，只是難以提出確切的時間表及名單。

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