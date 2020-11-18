指核心價值應加上「愛國」 張曉明：愛國愛港者治港

全國人大常委會就立法會議員資格作出決定後，四名泛民議員被特區政府取消立法會議員資格。港澳辦副主任張曉明昨天指，香港崇尚的核心價值之前，應加上「愛國」，又指人大常委會作出的決定，將「愛國愛港者治港，而反中亂港者出局」，由政治規矩，變成了法律規範。



特區政府昨天舉行《基本法》頒佈三十周年法律高峰論壇，港澳辦副主任張曉明以視像方式致辭，指香港回歸以來出現的許多問題，都與對「一國兩制」方針理解和貫徹不全面不準確有關，認為在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上「愛國」一詞，「既要講求同存異，又要講堅守底線，要看到底線守得愈牢，政治包容空間愈大。」



張曉明稱：「要求治港者必須是愛國者、天經地義。」他指，全國人大常委會就立法會議員資格問題作決定，「不僅為特區政府即時取消四名反對派議員資格，提供了堅實的法律基礎，也是為今後處理此類問題立規明矩。愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是『一國兩制』下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。」



「是時候進行司法改革」



對於外界指常委會的決定是干預香港高度自治等言論，張曉明認為是對「一國兩制」缺乏準確認識，甚至故意混淆是非，需要正本清源。他又提到司法改革。「最近香港社會圍繞司法改革問題出現了熱烈討論，德高望重的前終審法院大法官烈顯倫先生呼籲是時候進行司法改革了」，他認為，「即使在西方國家，司法制度也在與時俱進不斷改革，這並不影響司法獨立。」



張曉明認為，世界在變，中國在變，香港也在變。香港之變包括政治上撥亂反正，在經濟民生領域以改革的勇氣破解難題。在這個變的過程中，難免有「陣痛」，但總趨勢必會是愈來愈好。



