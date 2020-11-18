林鄭強調DQ議員符合《基本法》

特首林鄭月娥昨天在《基本法》頒佈三十周年法律高峰論壇上致辭，她指就立法會換屆選舉押後一年，及四位早前被選舉主任裁定不擁護《基本法》議員延任資格的問題，提請全國人大常委會從憲制層面解決問題，做法符合憲法及《基本法》的規定，不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。



林鄭月娥引述已故領導人鄧小平曾指出︰「港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港。」只要認真學習鄧小平對「一國兩制」原則的講話，近日任意批評人大常委會決定的理據，都會不攻自破。



另外，她在一個有關物流業發展網上會議指出，面對美國單方面的不公義制裁，政府正研究如何減低對航運的相關影響，而下周三發表《施政報告》時，將公佈有關物流業的支援措施。



