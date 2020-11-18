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本地口罩滯銷 商戶叫苦連天

2020-11-18 列印
　　本港疫情爆發初期出現「口罩荒」，有市民需要通宵排隊輪候口罩，直至近月供應回復穩定，竟出現滯銷。港九藥房總商會理事長林偉文向傳媒表示，在三、四月疫情高峰期，口罩供不應求，但隨著供應穩定，口罩銷量大跌九成。「最高峰時入多少貨就能賣多少，但現時市場上口罩選擇多，多數藥房每日只賣出二十至三十盒口罩。」

　　香港口罩及防疫設備協會會長陳國曦指出，全港現時有約二百間口罩廠，最高峰時一日可生產一千五百萬個口罩，但到七、八月開始出現滯銷，估計全港至少有七千萬口罩存貨，有三分一口罩廠要停產，部份廠房要轉手，「有廠家的口罩存貨多達八百萬個，倉租都是一大開支，部份行家為盡快賣出存貨，以成本價銷售。」　 政府在防疫抗疫基金下設立本地口罩生產資助計劃，資助二十條生產線，向他們購買口罩，為期一年。商務及經濟發展局指樂見不少廠家在計劃以外設立口罩生產，現沒有計劃提供進一步資助。

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