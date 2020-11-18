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港失業率維持6.4% 運輸業急升至6.2%創17年高

2020-11-18 列印
■政府公佈八至十月經季節性調整的失業率為百分之六點四，與七至九月的數字相同。
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　　政府統計處昨日公佈八至十月經季節性調整的失業率為百分之六點四，與七至九月的數字相同，就業不足率在該兩段期間保持不變，維持百分之三點八，失業人數則減少約二千人至二十五萬七千八百人。

　　與消費及旅遊相關行業的失業率，下跌零點五個百分點至百分之十一點二，其中餐飲服務活動業的失業率跌至百分之十四點八，運輸業的失業率則急升至百分之六點二，創近十七年來高位。勞福局局長羅致光指展望未來，僱主的招聘意欲依然審慎，勞工市場短期內仍將面對壓力。

  此外，社署昨公佈今年十月份整體領取綜援的個案，按月跌八百七十二宗，當中因失業而領取綜援的個案，則有約一點九萬宗，申請數字則按月降兩成六至八百六十宗，是自今年三月以來最低。

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