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美股中段跌232點

2020-11-18 列印
　　美國周二股市開市即下跌，中段跌幅收窄，杜指報二九七一七點，跌二百三十二點；納指則報一一九一七點，跌六點。滙控美國預託證券價格見三十八點五三港元，跌零點七二港元；騰訊則見五百八十三點六港元，升二點一港元。紐約期金報每盎司一千八百八十七點八美元，無升跌；紐約期油則報每桶四十點九一美元，跌零點四三美元。
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