  • 2020年11月18日 星期三
  • 25º
  • 78%
熱門： 黃之鋒紀嘉文性侵唐樓大火新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

支聯會投得三濕貨攤位被食署索看經營紀錄

2020-11-18 列印
■蔡耀昌稱支聯會今年將售賣「自由花」。
Previous Next

　　支聯會昨投得維園年宵市場三個濕貨攤位，惟食環署昨午一度要求其索取更多資料，才可簽約確認。擾攘大半日後，署方昨傍晚通知支聯會副主席蔡耀昌可簽約。蔡質疑是政治打壓，因過去三十年競投並沒有要求檢視經營紀錄。

　　蔡耀昌昨引述食環署解釋指，署方早前未安排他簽約，是因為要檢視支聯會過去做年宵攤位時有否違規，以及繳交競投費用有否問題。蔡認為當局未來絕對有可能設法取消他們的經營資格；今年農曆年宵市場只允許擺賣濕貨，支聯會將售賣「自由花」。

　　全國港澳研究會理事田飛龍早前在報章撰文指，支聯會屬「政治顛覆性組織」，涉違反《港區國安法》。支聯會主席李卓人不能擔心太多，會繼續舉辦六四燭光集會等工作。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd