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美酒佳餚巡禮包羅飲食玩

2020-11-18 列印
■唎酒師盧靜文教授品嚐三被譽為清酒界新寵兒的山形縣產「雪女神」。
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　　一連五星期的「香港美酒佳餚巡禮」已經進入第二周，旅發局指今年「線上+線下」活動包羅飲、食、玩等，網上酒窖精選數百款美並提供優惠，如原價二千零八十六元一套七支的君蒂莫斯卡托氣泡酒，優惠只售九百六十八元。

　　網上大師班不能錯過，其中身兼演員和釀酒師的廖碧兒，在本月二十八日粉墨登場，分享現今數碼時代經營酒業的新方向；另一美女導師、唎酒師盧靜文亦於同日登場，教授品嚐三被譽為清酒界新寵兒的山形縣產「雪女神」。

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