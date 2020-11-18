指妻子清醒不知有否掙扎 張祺忠暗忖︰整死咗啦！

港大副教授張祺忠涉兩年前以電線勒斃妻子一案審訊踏入第七天，控方直言張祺宗清楚記得殺妻時的情況，妻子在睡夢中被殺，所以沒有掙扎，他先徒手將電線扭在一起，其後改用鉗扭捏，直至兩端斷掉，以確保電線能殺死妻子，惟張祺忠否認。



控方指出，五十六歲張祺忠在案發前一日、即一八年八月十六日曾與妻子陳慧文（Tina） 通話，她透露已在星展銀行開設新戶口，並存入了一張四百萬的支票。



而張祺忠女兒Nancy的口供稱，在同月二十三至二十五日，張祺忠告知Nancy，他知悉彈票一事，解釋該支票是他與Tina的聯合投資，原擬在同月十六日將該筆款項存入自己戶口，但因Tina入票而吵架，故張祺忠欲拒絕過數，藉此報復。對於上述指控，張祺忠一概否認。



行兇後不敢步出房間



控方指張祺忠根本清楚記得殺妻過程，他為確保Tina身亡，於是用鉗將兩條電話線扭在一起，直至電線兩端斷掉，所以政府化驗師才會在電線上檢驗出鋸齒印，而Tina在睡夢中被殺，所以沒有掙扎。張祺忠重申，不清楚事件經過，但肯定Tina當時清醒，不知道她有否掙扎，亦不解電線上為何會出現印痕。



張祺忠當時眼見Tina伏在牀上，碰她亦沒有反應，心裏暗忖「死啦，整死咗啦！」，故沒有檢查Tina的脈搏或呼吸。他擔心出房尋找剪線鉗會嘈醒Tina胞妹，所以不敢步出房間。控方追問，張祺忠純粹因為不想嘈醒Tina胞妹，所以不打算搶救Tina，張祺忠否認。



張形容在案發後的清晨，主動向Tina胞妹說「你家姐好似出咗街喎」，乃「自我引爆」。實際上他非常害怕，擔心家人會去翻查行李箱，故盡量留家，不讓人接近。直至同月二十日夜晚始與Nancy報警。



